Евросоюз обсуждает возможный ответ на задержание Алексея Навального, — заявил представитель главы внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, процесс подготовки санкций и других ограничительных мер носит конфиденциальный характер. Стано повторил, что ЕС осудил задержание Навального и призвал российские власти немедленно освободить его.