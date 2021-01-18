В России сегодня началась массовая вакцинация от коронавируса

Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, до марта россиян будут прививать вакциной «Спутник», с марта будет использоваться вакцина новосибирского центра «Вектор», а с апреля — вакцина Центра имени Чумакова.