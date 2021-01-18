Немецкие и европейские политики осудили задержание Навального после прилета в Москву и потребовали освобождения

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выразил свое полное непонимание действий российских органов. Немецкий политик подчеркнул, что Навальный добровольно и сознательно возвратился на свою «личную и политическую родину» после выздоровления.

Маас напомнил, что Россия согласно своей Конституции и международным обязательствам должна следовать основам правового государства и защищать права граждан. Эти принципы должны, естественно, применяться и в отношении Навального. «Он должен быть незамедлительно освобожден», — заявил министр иностранных дел ФРГ.

Далее Маас отметил, что Навальный стал жертвой отравления на российской территории. «Мы всё еще ожидаем, что Россия сделает все возможное, чтобы полностью расследовать это покушение и привлечет преступников к ответственности», — прибавил глава германского дипведомства.

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал задержание российского оппозиционного политика противоправным действием. Навальный — мужественный человек, который столкнулся с несправедливым отношением. Он стал жертвой покушения на убийство и государство должно его защищать, а не арестовывать, отметил Шольц. «Навальный имеет право передвигаться как свободный человек и бороться за политические мандаты. Однако это не должно вести к тому, что государственная власть всеми способами действует против него», — заявил вице-канцлер.

Международная организация Amnesty International назвала Навального «политическим заключенным». Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал российские государственные органы уважать права человека и не политизировать юстицию.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального неприемлемым и также потребовал его срочного освобождения.