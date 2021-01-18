В суде объяснили перенос заседания по делу Навального в отделение полиции желанием обеспечить открытость процесса

Однако представителей СМИ в здание не пропускают, несмотря на требования защиты. У Химкинского отдела полиции около сотни человек, журналисты и сторонники Алексея Навального. Их в здание, где проходит заседание по мере пресечения не пускают.

При этом в Химкинском городском суде изданию «МБХ медиа» перенос заседания в отделение объяснили именно желанием провести рассмотрение ходатайства в присутствии журналистов — в суде якобы ограничения по коронавирусу и много заболевших сотрудников, поэтому представителей СМИ туда не пустили бы.

Но не пускают их и здесь — в помещении, импровизированном зале суда, только сотрудники лояльных власти СМИ. Каким образом им удалось аккредитоваться на заседание, о котором не знали даже его участники, неизвестно. Других журналистов, с утра ожидающих у ворот, не допустили.

Навальный потребовал, чтобы им дали освещать процесс, который сам оппозиционер назвал «удивительным абсурдом». Его защита попыталась завить отвод судье, но это ходатайство не удовлетворили. Адвокатам, которых также довольно долго сегодня не пускали в здание, предоставили лишь 50 минут на ознакомление с материалами дела и на общение с Навальным.

К отделению стянуты дополнительные силы безопасности. Неподалеку дежурят автозаки. Ранее по пути в Химки задержали активиста Алексея Миняйло.