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14:30, 18 января 2021

Головинский суд Москвы приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима аспиранта МГУ Азата Мифтахова

фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Он признан виновным в поджоге офиса партии «Единая Россия» в московском районе Ховрино. Приговор огласил судья Сергей Базаров. Остальные фигуранты получили условные сроки. Мифтахов не признавал себя виновным, он считает, что дело сфабриковано. Защита Мифтахова обжалует приговор. Об этом ТАСС заявила его адвокат Светлана Сидоркина.

«Конечно, будем обжаловать. Мы настаивали на оправдательном приговоре», — сказала защитник.



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