Суд над Алексеем Навальным о мере пресечения проходит прямо в отделе полиции в Химках

Туда политик был доставлен после задержания. Адвоката уведомили об этом за несколько минут до начала заседания. К этому моменту Навальный находился под стражей около 15 часов, все это время к нему не пускали адвокатов.

Защита была допущена в задние ОВД лишь за час до начала судебного заседания. Навальный на своей странице в Instagram назвал происходящее высшей степенью беззакония.

Адвокат Алексея Навального попросила отвод судье, но его отклонили, потому что он «надуман и необоснован». В настоящее время был объявлен перерыв, который продлится 50 минут.

Как сказала адвокат Ольга Михайлова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», суд предоставил ей и подзащитному 50 минут для ознакомления дела. Также она отметила, что непонятно, для чего такая срочность.

«Мы заявили отвод судье. Судья его не удовлетворила. Дальше рассмотрела ходатайство трех компаний — Life News, «Россия-24» и ГУ ОВД, которые подали ходатайство на участие в судебном заседании якобы в Химкинский городской суд. Когда они это сделали, не известно. Дальше наши возражения по поводу, что не могут участвовать только ангажированные компании в судебном заседании, должна быть обеспечена гласность и предоставили возможность участия всех желающих, такое ходатайство было отклонено. Нам было предоставлено 50 минут на ознакомление с материалами дела и на общение с подзащитным», — рассказала адвокат.

По словам Михайловой, им также не предоставили конфиденциальное общение с подзащитным. «Мы сейчас находимся с двумя сотрудниками полиции в комнате. Непонятно, для чего такая срочность. Неизвестно на данный момент, в связи с чем связано выездное судебное заседание. Суд не стал выяснять этот вопрос, сказав, что на самом деле оно открытое и гласность обеспечена. При это никто не может сюда пройти, здесь действуют меры безопасности. Мы адвокаты 1,5 часа и члены ОНК не могли сюда пройти», — добавила она.

«Это совершенно беспрецедентный случай, мне не известно, чтобы подобное происходило когда-нибудь в стенах отдела полиции по такому поводу», — заключила адвокат.

Напомним, ФСИН просит суд заключить Навального под стражу, утверждая, что политик нарушил обязательства, наложенные приговором по так называемому делу «Ив Роше».

Между тем, к отделению, где проходит суд над Навальным, приехали автозак и несколько тонированных автобусов, сообщает «МБХ медиа».

США, Канада и страны ЕС осудили задержание Алексея Навального и призвали освободить оппозиционного политика. Крупнейшие западные издания посвящают свои редакционные статьи этой теме.