Петербургские медики откроют 50 новых пунктов вакцинации от коронавируса в ближайшие две недели

Действующие кабинеты также увеличат мощность, уверены в Смольном.

К началу февраля в Петербурге будут работать сто двадцать боксов, в которых горожане смогут получить прививку. Это позволит перейти к массовой вакцинации, написал на странице в соцсети «ВКонтакте» глава комздрава Смольного Дмитрий Лисовец.

По его словам, в течение двух недель заработает запись на процедуру через интернет и общий номер 122. Также в планах запустить мобильные пункты. Это автомобили с морозильниками, которые смогут доставлять препараты на предприятия, чтобы прививать работников.

В то же время в комздраве «Эху Москвы» пояснили, что вакцинацию ограничивает количество препарата, которое получают петербургские медики. Из-за его нехватки некоторые кабинеты даже приостанавливали работу.

По данным портала «Медиазона» всего в Петербурге первым компонентом вакцины привили около 20 тысяч горожан. В то же время портал МР-7 со ссылкой на комздрав сообщает, что для завершения кампании за четыре месяца, такое количество прививок нужно делать каждый день.

Всего в Петербурге планируют вакцинировать не менее 40% жителей. При этом с учётом переболевших иммунитет появится у 60% горожан.