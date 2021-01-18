Власти Башкирии заявили о запуске системы «антиковидных» паспортов для тех, кто получил вакцину или переболел COVID-19

Курировать реализацию проекта поручено региональному министерству цифрового развития, объявили в региональном правительстве.

Так называемые антиковидные паспорта планируется выдавать тем, кто подтвердит наличие антител от нового коронавируса или пройдет иммунизацию.

По документу, по словам авторов проекта, можно будет получить скидки в заведениях общепита, на покупку театральных билетов, а также право посещать образовательные учреждения, в частности заходить в детские сады и школы.

Также спортивные арены будут разделены на 2 сектора: для обладателей «антиковидного» паспорта и тех, кто еще не переболел COVID-19 или не получил вакцину.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли о намерении создать международный сертификат для тех, кто вакцинировался от COVID-19. Такая идея обсуждалась и в России.