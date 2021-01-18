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12:36, 18 января 2021

Головинский районный суд Москвы признал аспиранта МГУ Мифтахова виновным по делу о нападении на офис «Единой России»

Судья Сергей Базаров считает, что Мифтахов, а также еще два фигуранта дела, совершили хулиганство по мотивам политической ненависти.

Ранее гособвинение требовало для Мифтахова 6 лет колонии.



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