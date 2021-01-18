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Эксклюзив Эха 12:29, 18 января 2021

Вопрос об аресте Алексея Навального рассматривается сейчас в здании отдела полиции в подмосковных Химках

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат политика Ольга Михайлова. «Меня сейчас пригласили к судье, суд будет в отделе полиции (Химки)», — сказала она.

Заседание проведет судья химкинского городского суда. Представление об аресте было подано столичным управлением ФСИН.

Навального обвиняют в том, что он не исполнял обязательства условно осужденного по делу «Ив Роше», поэтому ведомство требует изменить ему условный срок на реальный.

Накануне Навальный вернулся из Германии, где проходил курс реабилитации после отравления. Его задержали в аэропорту «Шереметьево».



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