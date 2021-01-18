Лавров: России не предъявили никаких вещественных доказательств отравления Навального и причастности к этому Москвы

По мнению Лаврова, цель заявлений западных стран о задержании Алексея Навального — это отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.

Ранее страны ЕС и США призывали немедленно освободить оппозиционного политика. Он со вчерашнего вечера находится в ОВД «Химки». Только недавно к Навальному пустили адвоката.

Возвращение Алексея Навального в Россию не приведет к каким-то кардинальным политическим переменам, общество к этому не готово. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов.

Ни один лидер не способен заставить людей перейти к активному бунту против действующей власти, если в обществе не созрели революционные настроения, считает Владимир Пастухов.