Григорий Юдин считает, что Алексей Навальный продемонстрировал в очередной раз способность мобилизовывать массу людей

Как социолог, философ, профессор Шанинки Григорий Юдин сказал в прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы», решение политика вернуться в Россию достаточно рациональное.

«Навальный в очередной раз продемонстрировал, что он может мобилизовывать людей, это его козырь. И несмотря на мороз, люди пришли, а самолет пришлось переправить в другой аэропорт. В этом решении (вернуться) есть очевидная целесообразность. У него за последние полгода появились большие возможности, которые нужно использовать. А если бы он не вернулся в Россию, они бы резко сократились. Это было рациональное решение», — сказал Юдин.

По словам профессора, Навальному грозит опасность, но он получил новые возможности, которые будет трудно использовать, находясь за рубежом.

«Навальный — российский патриот, и он считает, что должен находится в России, чтобы заниматься своей политической деятельностью. Он не может находится за рубежом, чтобы этим заниматься. Да, ему придется заплатить некоторую цену. Его не удастся заткнуть. Но он из тюрьмы сможет говорить и общаться. Он получил новые возможности. Но, конечно, ему грозит опасность», — отметил он.

За последние полгода Навальный превратился в политика с глобальной известностью, считает Юдин, и приобрел статус «ключевого противника Путина».

«До лета у него была ограниченная известность в России. Половина страны просто не знала, кто такой Навальный. Сейчас знает практически вся страна. И неважно, что про него говорят гадости по телевизору. К нему возник теперь интерес. Он обрел статус ключевого противника Путина, и нанес серьезные удары. А если бы он оставался за рубежом, он потерял значительную часть все этого. За это лето он расширил свою аудиторию. Теперь он может обращаться к большому количеству россиян, потому что к нему возник интерес», — сказал он.

Навальный за последние годы превратился в отдельный политический институт в России, добавил Юдин, — это «центр оппозиции, который действует демократическими способами с помощью мобилизации населения».

«Сейчас этот институт было решено ликвидировать, его пытаются ликвидировать разными способами. И пока это решение не поменялось, оно реализуется. С позиции Путина, Алексея Навального не должно быть в политической системе. Понятно, что Навальный становится предметом торга, Путин получил его в виде заложника, и может им распоряжаться. Для Путина, наверное, было бы комфортнее лишить Навального гражданства и отправить его за рубеж», — отметил он.

Навальный в воскресенье вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение. Изначально прилет планировался в аэропорт «Внуково», но затем рейс был перенаправлен в «Шереметьево», где при выходе его сразу задержали.