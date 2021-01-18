Российские регионы до 15 февраля должны представить СФ предложение по кандидатурам в новый Центризбирком

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник.

Полномочия нынешнего состава комиссии истекают в марте. Центризбирком состоит из 15 членов, из которых 5 назначается президентом, 5 — Советом Федерации и 5 — Госдумой.