Адвоката Алексея Навального и членов ОНК не пускают в ОВД городского округа Химки

Об этом адвокат Ольга Михайлова рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В здание ОВД меня не пускают, уже на протяжении часа. Сотрудники полиции сфотографировали мое удостоверение и ордер, ушли и после этого никто не подходит. Нас сюда не допускают. Ко всему прочему, сюда пришли члены ОНК, которых также не допускают в здание ОВД городского округа Химки. Они нарушают закон, не допуская ни защиту, ни членов ОНК». — сказала адвокат.

Напомним, Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. ФСИН требует замены ему срока на реальный, обвиняя в невыполнении обязанностей условно осужденного. Во ФСИН говорят, что меру пресечения Навальному определит суд, когда он будет — пока не объявлено.