По данным «ОВД-инфо» вчера во «Внуково» было задержаны 69 человек, к некоторым полиция применяла силу

Как рассказал медиа-консультант по правозащитному проекту «ОВД-инфо» Константин Фомин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», вчера во «Внуково» было задержаны 69 человек, к некоторым полиция применяла силу, сейчас защитники готовят правовую позицию.

«Вчера ОВД-инфо в усиленном режиме работал весь день и до поздней ночи. В итоге в связи с возвращением Навального в страну, 69 человек, включая самого политика, было задержано. Большинство из них в Москве, в частности в Шереметьево, из них как минимум 6 журналистов. К некоторым из задержанных применяли силу, кого-то оставили на ночь. Четыре человек в ОВД «Лужники» и в Химках, Дмитровском и Щербинском также оставляли на ночь, но к утру они были отпущены», — рассказал он.

Фомин отметил, что совершенно недопустимо, что ко всем задержанным была применена сила, и в данный момент юристы готовят правовую позицию.

«Корреспондент «Коммерсанта» ударили по почкам, это ситуация вопиющая. Мы готовим правовую позицию для тех людей, которые были задержаны во Внуково, и опубликуем ее в ближайшее время, чтоб они могли отстаивать свои права. Эти все задержания были незаконными и неправовыми, и не имели оснований», — заключил он.

Навальный в воскресенье вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение. Изначально прилет планировался в аэропорт «Внуково», но затем рейс был перенаправлен в «Шереметьево», где при выходе его сразу задержали.