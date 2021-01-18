Гельман: У жены Навального есть все шансы стать «мощным» политиком

Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Юлия Навальная станет политиком, мощным политиком. Если бы были выборы, она выиграла у любого политика, кроме Путина сегодня в России. В этой ситуации только в этом есть плюс. Юлия может быть более эффективной, чем Тихановская в Белоруссии. Тихановская воспринимается не так, Колесникова там более звучная, потому что она осталась внутри», — сказал он.

По словам Гельмана, вряд ли общество поверит в какое-либо надуманное властью уголовное дело против Навальной, чтобы остановить ее деятельность.

«Общество не поверит ни в какое уголовное дело Юлии Навальной. Ее нельзя ни за что зацепить. Если наша власть сделает еще один шаг к Северной Корее, то все международное давление и правдоподобность ей неважна. У них есть какая-то этика, бандитская, но по ней они не станут с Юлей действовать точно так же, как они действуют с Навальным». — отметил он.

Навальный с женой в воскресенье вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение. Изначально прилет планировался в аэропорт «Внуково», но затем рейс был перенаправлен в «Шереметьево», где при выходе его сразу задержали.