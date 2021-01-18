Гельман: Запад может повлиять на освобождение Навального, но на происходящее в стране нет

Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Алексей хочет расследования своего отравления, и он хочет изменений в стране. На это Запад повлиять не может, но освободить Навального он может. Мы должны понимать, что все, что касается спасти человек, Запад может. А все что касается спасти страну, здесь общество должно заниматься этим само. Я считаю, пусть Запад вытащит его из тюрьмы, а мы должны требовать расследование его отравления», — сказал он.

Гельман считает, что Навального посадят в тюрьму надолго. «Алексей видимо все рассчитал, ни от него ничего не зависит, и не от Путина ничего не зависит. Все зависит от общества. Но общество не взорвется. Все пойдет по такому плану — мы будем ждать, спасет ли Меркель Навального, захочет ли он сам спастись. Но Алексея закрыли надолго», — сказал он.

«Его жест понятен и рассчитан правильно. Фактически он написал какой-то сценарий, и вчерашний арест — это не Путин решил, а Алексей. Потому что он не дал им никакого другого шанса. Он, сразу не уехав из Германии, заставил пугать его. Они (власть) сильно старались, чтобы запугать и сделать все, чтобы он не приезжал. Навальный решил, что сидеть в тюрьме — это некая плата за будущее страны. Его понимание — несколько лет в тюрьме, это тот поступок, который он должен заплатить», — отметил он.