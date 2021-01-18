ВОЗ: Риски возникновения пандемий, подобных COVID-19 и даже более серьезных реальны

Об этом говорится в докладе генерального секретаря всемирной организации здравоохранения, который опубликован в преддверии 148 сессии Исполкома.

Человечество столкнулось с самой серьезной угрозой в сфере общественного здравоохранения за последнее 100 лет — говорится в докладе — и к принятию верных и своевременных решений оказалось не готово. Об опасности подобных кризисов было хорошо известно, однако необходимые меры не принимались.

Именно это в режиме телеконференции и предстоит обсудить специалистам из 34 стран, входящих в Исполком, среди которых есть и представители России. Кроме того, будут подняты проблемы растущей жизнеспособности болезнетворных микробов, фальсификации медицинских препаратов, программы иммунизации до 2030 года и другие вопросы.

Бюджет ВОЗ в предстоящие два года вырастет на 5 процентов и превысит 6 миллиардов долларов. Предполагается, что почти на треть возрастет финансирование подготовки к чрезвычайным ситуациям, подобным пандемии коронавируса.

Кроме того, Исполкому предстоит утвердить сроки и повестку 74 сессии Всемирной организации здравоохранения. Предполагается, что она пройдет в конце мая этого года.