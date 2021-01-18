На фоне распространения коронавируса европейские страны вводят все более жесткие ограничения

Лишь немногие — смягчают требования. В Швейцарии работа из дома становится обязательной; закрываются магазины, которые не продают товары повседневного спроса.

Во Франции из-за угрозы распространения нового, «африканского» штамма коронавируса теперь все приезжающие из стран за пределами ЕС будут обязаны пройти недельный карантин. Жителям Евросоюза при пересечении границы достаточно иметь отрицательный тест на коронавирус. Предъявлять результаты теста теперь обязаны все въезжающие в Великобританию.

При этом им в любом случае придется в течение 10 дней находиться на карантине — и это теперь касается прибывающих из всех стран, исключений не будет.

Австрия в декабре объявила о введении уже третьего жесткого карантина с, но с сегодняшнего дня в стране будут действовать послабления для тех, кто получит отрицательный тест на коронавирус.

В Польше ученики начальных классов вернутся в школы — остальные продолжат обучение дистанционно. В Бельгии начинается вакцинация препаратом, разработанным американской компанией Moderna.

Общее количество заболевших в мире постепенно приближается к 100 миллионам.