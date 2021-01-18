«ОВД-Инфо»: В связи с возвращением Алексея Навального в Россию, полиция задержала, в общей сложности, 68 человек

Большинство задержаны в Москве, шесть человек — в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов к трем активистам применили силу, в результате, двух пришлось госпитализировать. Еще одному задержанному стало плохо в отделении полиции, его увезли на скорой.

По оценке проекта «Белый счетчик», встречать Алексея Навального во Внуково приехали около 2 тысяч человек. Самолет с оппозиционным политиком в итоге сел в Шереметьево.

Навального задержали на паспортном контроле. Сейчас он находится в ОВД города Химки. ФСИН утверждает, что политик нарушил обязанности условно осужденного и требует замены условного наказания на реальное.

Политик Евгений Ройзман считает, что российские власти демонстрируют свою некомпетентность. Соединенные Штаты, Канада и страны ЕС призвали немедленно освободить Алексея Навального.