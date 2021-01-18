Адвокат Михайлова: ФСИН не имеет права задерживать Навального до судебного заседания без его решения

Как сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Ольга Михайлова, задержание политика произошло «абсолютно незаконно».

После задержания политика сотрудники полиции так и не пустили к нему юристов. В данный момент, по словам Михайловой, Навальный находится в отделе полиции «Химки», куда едет сейчас она.

«Любое задержание должно быть как-то обосновано. Я еду к нему, сейчас будет понятно, в связи с чем его задержали. Как вчера говорили сотрудники полиции, это связано с представлением ФСИН замены условного срок на реальный. Я видела распространяемое заявление ФСИН, что они собираются его задержать до судебного заседания, которое назначено на 29 января. Такого права у них нет, это абсолютно незаконно, поскольку любое задержание без судебного решения даже при наличии каких-то оснований должно быть не более 48 часов», — сказала она.

Кроме того, отметила адвокат, процедуры рассмотрения заявления ФСИН о заключении его под стражу, «ее просто не существует в российском законодательстве». «Если ФСИН будет предпринимать такие попытки, условно заключенных невозможно заключить под стражу или иным образом воспрепятствовать его передвижению до судебного заседания», — отметила она.

Также Михайлова подчеркнула, что перенести судебное заседание, которое назначено на 29 января, на более ранний срок нельзя, потому что такое заседание должно быть не раньше, чем через 14 дней после того, как будут уведомлены стороны.

«В данном случае, что его задержали незаконно. Он не скрывался, заранее сообщил им адрес, где он находится в Германии по какому адресу. Кстати, вчера эти повестки из суда пришли по тому адресу. И у ФСИН был адрес, который заявлял, что им неизвестно, где находится Алексей, это неправда все, о чем они заявляли. Им прекрасно было известно, где он находится. И задержание это было незаконное», — заключила адвокат.

Навальный в воскресенье вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение. Изначально прилет планировался в аэропорт «Внуково», но затем рейс был перенаправлен в «Шереметьево», где при выходе его задержали.