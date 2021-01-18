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09:08, 18 января 2021

Международный Олимпийский комитет может вдвое сократить число участников церемонии открытия Олимпийских Игр в Токио

Изначально предполагалось, что по стадиону в Токио пройдут 11 тысяч спортсменов и функционеров, однако опасение за то, что скученность и столпотворение могут привести к заражению коронавирусом вынудило организаторов сократить количество участников до 6 тысяч. Об этом пишет японская газета Yomiuri.

В то же время, возможность представить свою страну будет у всех делегаций, а их ожидают около 200. Из-за пандемии Игры перенесли на год и пока твердой уверенности в том, что они состояться, нет, хотя в МОК уверяют, что отменить соревнования невозможно.

Из-за переноса, кстати, пришлось утилизировать фейерверки, приготовленные для церемонии открытия. Хранить их было невозможно и на склоне горы Фудзи был устроено настоящее шоу под увертюру из оперы «Вильгельм Телль» композитора Джакомо Россини.

Кстати, название игр решили сохранить. Победители будут именоваться Олимпийскими чемпионами Токио 2020.
Олимпийские Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.



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