Политика Алексея Навального, по данным соратников, доставили во второй отдел полиции управления МВД по городу Химки

Он был задержан прошлым вечером в аэропорту Шереметьево. Сейчас к нему направляется адвокат.

Накануне пресс-служба ФСИН сообщила, что до избрания меры пресечения судом, Навальный будет находиться под стражей. Ему инкриминируют неисполнение обязанностей условно осужденного, в частности, уклонение от контроля инспекции. Поэтому ведомство требует заменить условный срок Навального на реальный.

Напомним, Алексей Навальный прилетел рейсом авиакомпании «Победа» из Германии. Изначально предполагалась посадка в аэропорту «Внуково».

Задержание Навального демонстрирует неспособность властей здраво оценивать ситуацию, — заявил в эфире «Эха Москвы» политолог Андрей Колесников.

Отметим, что Соединенные Штаты, Канада, а также страны ЕС, призвали немедленно освободить Алексея Навального.