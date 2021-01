С осуждением задержания Навального выступили власти многих стран Запада, правозащитники и ведущие мировые СМИ

С осуждением задержания политика Алексея Навального и требованием его немедленного освобождения уже выступили власти многих стран Запада, правозащитные организации и ведущие мировые СМИ. России пригрозили новыми санкциями.

Первыми с совместным заявлением выступили министры иностранных дел прибалтийских республик — власти Латвии, Литвы и Эстонии призывают Европу ввести санкции против России, если Алексей Навальный не окажется на свободе.

Немедленного освобождения оппозиционера потребовали также вице-канцлер Германии Олаф Шольц, лидер Европейской народной партии Дональд Туск, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, МИДы Чехии, Австрии и Франции, Канады, а также главы Европейского совета и Европарламента — там эта тема будет подробно обсуждаться сегодня.

На немедленном и безоговорочном освобождении Навального настаивают и в США. С соответствующими заявлениями выступил госсекретарь Майк Помпео и многие политики, в том числе представители штаба избранного президента США Джо Байдена.

Задержание Навального оказалось в центре внимания мировой прессы — подробные материалы вышли в британской The Guardian, французской Le Monde, американской The Washington Post и других ведущих мировых СМИ. В газете The New York Times, например, отметили, что произошедшее в Шереметьево показало две очень важные вещи: насколько бесстрашен Навальный и насколько обеспокоен президент России Владимир Путин.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «не в курсе» задержания Навального. Он не следил за происходящим, поскольку сегодня у него последний день отпуска.