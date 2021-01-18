Суд в Москве, как ожидается, сегодня вынесет приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Ему грозит 6 лет колонии по делу о хулиганстве — за разбитое окно офиса «Единой России».

Азата Мифтахова задержали в начале 2019 года сначала по делу об изготовлении взрывчатки. Он заявлял, что силовики угрожали ему, пытались выбить признательные показания, пытали шуруповертом. Доказательств причастности Мифтахова к взрывчатке следствие так и не нашло, поэтому молодого человека отпустили, но ненадолго – на выходе из изолятора его задержали по делу о хулиганстве. Его завели после того, как в одном из московских офисов «Единой России» разбили окно и бросили внутрь файер. Анархисты, которых также задержали в рамках этого дела, не подтверждали участие Мифтахова в поджоге. Обвинение опиралось на показания двух засекреченных свидетелей. При этом прокуратура запросила для аспиранта 6 лет колонии общего режима. Защита уверена, что его преследуют за убеждения. Под стражей Мифтахов написал две научных работы, одна из которых опубликована в Бюллетене Польской Академии Наук, а другая подана в международный научный журнал.

Это дело получило широкий общественный резонанс. Несколько дней назад более 50 членов РАН выступили в поддержку Мифтахова, подчеркнув, что выдвинутые обвинения сомнительны, а запрашиваемое наказание несоразмерно.