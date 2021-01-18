Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал незаконным задержание в России Алексея Навального

Было совершено покушение на его жизнь, государство должно было защищать, а не задерживать его, отметил в интервью медиакомпании Bild немецкий политик и назвал Навального смелым человеком. Немедленно освободить его потребовал госсекретарь Майк Помпео, главы МИД Франции, Австрии, Литвы, Латвии и Эстонии, а также Канады.

Алексей Навальный накануне вечером вернулся из Германии, где лечился после отравления в России. В аэропорту он был задержан. Политик успел сказать, что он не боится.



Как сообщили в Фонде борьбы с коррупцией, Алексей Навальный находится в отделе полиции подмосковного города Химки. Адвокатов к нему не пускают.

