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06:19, 18 января 2021

Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физлиц по налоговым нарушениям

Зам главы ведомства Елена Леоненко отметила, что СК предлагает уравнять ответственность за уклонение от уплаты налогов для граждан и компаний. В интервью газете «Известия» она сказала, что для юридических лиц нет срока давности, а для индивидуальных предпринимателей сейчас он два года.



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