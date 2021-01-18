В Европарламенте, как пишет ТАСС, сегодня обсудят задержание в России политика Алексея Навального

Через неделю этот вопрос будет поднят на встрече глав МИД стран ЕС. Освободить Алексея Навального призвали власти ряда государств Европы, Канады, а также США – в лице уходящего госсекретаря Майка Помпео.

Накануне вечером Алексей Навальный вернулся на родину из Германии, где лечился после отравления в России. Пассажирский самолет, который должен был приземлиться во «Внуково», направили в «Шереметьево». В аэропорту Алексей Навальный заявил, что ничего не боится и что уголовные дела против него сфабрикованы. Вскоре политика задержали. Некоторое время его семья, адвокаты и сторонники не знали точно, где он. Уже ночью в Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что Алексей Навальный находится в отделе полиции подмосковного города Химки, адвокатов к нему не пускают.

Ранее ФСИН заявила, что Навальный нарушил правила испытательного срока, и ведомство ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу «Ив Роше» на реальный – это 3,5 года лишения свободы.