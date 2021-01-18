Совет международной федерации хоккея решит вопрос о переносе матчей чемпионата мира из Белоруссии в другую страну

Совет международной федерации хоккея, который пройдет в он-лайн формате, решит вопрос о переносе матчей чемпионата мира из Белоруссии в другую страну.

Турнир должны были провести Белоруссия и Латвия, однако массовые протесты в Минске и других городах страны после президентских выборов привели к многочисленным призывам его бойкотировать. Перенести белорусскую часть чемпионата требовали даже некоторые члены руководства ИИХФ. Накануне главные спонсоры турнира – автогигант Шкода и производитель мужской косметики Нивеа Мен пригрозили отказом от участия, если турнир останется в Белоруссии. Вероятность того, что решение о переносе будет принято, очень велика, несмотря на наличие действующего контракта. Федерация уже начала консультации с потенциальными кандидатами на проведение части матчей. Турнир полностью готова принять Латвия, где для этого даже построят временный дворец. Также есть варианты с Данией и Словакией.

По словам Президента ИИХФ Рене Фазеля возможности отмены турнира он не допускает.