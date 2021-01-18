В Мосгорсуде, как ожидается, вновь попытаются допросить Ивана Голунова по делу против задерживавших его полицейских

В Мосгорсуде, как ожидается, вновь попытаются допросить журналиста Ивана Голунова по делу против задерживавших его полицейских. В ходе предыдущего заседания допрос был отложен из-за болезни адвоката одного из подсудимых.

Допросить Голунова Мосгорсуд намеревался еще в конце декабря прошлого года. Однако тогда заседание, по словам адвоката журналиста Сергея Бадамшина, перенесли, потому что представители защиты «очень торопились». Сам Голунов, отмечает Бадамшин, готов активно участвовать в слушаниях.

Допрос Голунова должен стать точкой фактического начала судебного следствия против пяти бывших полицейских УВД по Западному округу Москвы. Их обвиняют в подбросе спецкору «Медузы» наркотиков, фабрикации доказательств, избиении журналиста и незаконном хранении запрещенных веществ. По версии гособвинения, главным организатором преследования Голунова стал Игорь Ляховец. В прокуратуре убеждены, что он решил подбросить журналисту наркотики для улучшения показателей раскрываемости.

Ляховец и трое его бывших подчиненных свою вину не признают. В то же время другой экс-полицейский Денис Коновалов, напротив, сознался в преступлении и дал на своих бывших коллег показания. Он единственный, кто содержится под домашним арестом, остальные находятся в СИЗО.

Изначально Голунова подозревали в покушении на сбыт наркотиков, однако дело против него было прекращено на фоне широкой общественной кампании в его поддержку. Сам журналист считает, что его уголовное преследование было связано с его профессиональной деятельностью.