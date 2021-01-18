Московские школьники сегодня вернутся к очному формату обучения

О данном решении ранее сказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, данное решение является экспериментным.

Также Собянин напомнил, что на минувшей неделе вакцинировалась уже около 140 тысяч человек, а количество желающих только растёт.

Подобное решение властей может ухудшить статистику по заболеваемости коронавирусом в столице. Такое мнение ранее в эфире «Эха Москвы» высказал независимый демограф Алексей Ракша.

Снижение числа заболевших во время новогодних праздников эксперт связал с тем, что россияне в большинстве своём провели эти дни, не выходя из дома.