Политика Алексея Навального накануне вечером задержали по прилете в аэропорту Шереметьево

Изначально его самолет должен был приземлиться во Внуково, где оппозиционера ждали сторонники.

Журналисты и активисты начали собираться в аэропорту за много часов до предполагаемого прибытия рейса. То же самое делали и силовики — меры безопасности усилили заранее: ко Внуково стянули десятки автозаков и полицейских автобусов. Вход в зону прилета закрыли для всех, у кого не было билетов. Многие журналисты специально купили себе билеты на вечерние рейсы, чтобы войти внутрь. Дополнительно зону прилета международных рейсов, куда и должен был прибыть Алексей Навальный, отделили от толпы сплошным ограждением высотой в человеческий рост. Пытавшимся пройти туда журналистам отвечали, что по ту сторону проводится дезинфекция. Ближе к вечеру у этого ограждения были уже сотни человек. Среди них — фанаты певицы Ольги Бузовой, которых, судя по всему, специально привезли, чтобы разбавить сторонников Навального. Молодые люди пели песни Бузовой, на вопросы не отвечали. Между тем, на входе в здание, в зоне досмотра у металлоискателей собралось около сотни человек, которых без билета не пустили дальше. Их после устного предупреждения начали вытеснять на улицу полицейские и ОМОН. Первый раз спокойно, второй — жестко. На улице людей задерживали. Всего, по данным портала ОВД-инфо, в отделения доставили более 50 человек. Задерживали людей и внутри, в основном тех, кто разворачивал плакаты или флаги.

Навальный будет находиться под стражей до решения суда о его дальнейшей мере пресечения