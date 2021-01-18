В США вооруженные протестующие пришли к зданиям парламента в штатах Огайо, Техас, Орегон и Мичиган

Как говорится на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс», это небольшие группы людей. Associated Press пишет, что у многих на одежде символика предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа. Агентство отмечает, что полиции было значительно больше, чем протестующих, и столкновений не было. Ранее сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США перед утверждением победы на выборах Джо Байдена. Это стало поводом для попытки запустить второй раз процедуру импичмента.