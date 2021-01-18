Почти 70 человек, по подсчетам проекта «ОВД-Инфо», были задержаны в связи с возращением Алексея Навального

По словам правозащитников, силовики несколько человек избили. Активистку движения «Весна» Екатерину Бушкову госпитализировали – по ее словам, у нее травма глаза после удара лицом о ручку автозака. Как пишет издание «Медиазона», в ее административном протоколе говорится, что в митинге в поддержку Алексея Навального в аэропорту Внуково приняли участие около 500 человек. По данным проекта «Белый счетчик», встречать политика приехали около двух тысяч человек. Но посадили самолет в другом аэропорту – «Шереметьево». Среди задержанных оказалась юрист ФБК и политик Любовь Соболь. Ее и основную часть задержанных отпустили, некоторых оставили в полиции на ночь.
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