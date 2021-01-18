США, Канада и ряд стран Европы требуют немедленного освобождения Алексея Навального

Американский госсекретарь Майкл Помпео осудил действия российских властей. Джейк Салливан, который вскоре станет советником президента США по безопасности, написал в «Твиттере», что атаки Кремля на Алексея Навального – это оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голоса услышали. По сведениям агентства ТАСС, задержание российского политика сегодня обсудят на сессии Европарламента, а через неделю – на уровне глав МИД стран ЕС. Чешский министр заявил, что поднимет вопрос об ответных санкциях. Предложили ввести ограничения и в правительствах Латвии, Литвы и Эстонии.

Алексей Навальный был задержан накануне вечером сразу после того, как прилетел из Берлина. В Германии он 5 месяцев лечился и восстанавливался после отравления в России.