«Нью-Йорк таймс» утверждает, что сторонники Дональда Трампа просили деньги за президентское помилование

По информации газеты, в этом уличили бывших консультантов и юристов, связанных с Белым домом. Издание отмечает, что в подобных посреднических услугах может быть замешан и личный адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани.
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«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…