Московские школьники сегодня возвращаются к очному обучению

До этого им на неделю продлили новогодние каникулы. В октябре ученики с 6-го по 11-й классы были переведены из-за пандемии на дистанционное обучение. Решение вернуть детей на занятия в школах мэр Москвы Сергей Собянин объяснил снижением среди них уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.