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04:11, 18 января 2021

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев анонсировал новое громкое расследование о сотрудниках ФСБ

В интервью ведущему «Эха Москвы» Александру Плющеву Грозев отметил, что это будет бомба. Он также дал понять, что обнаружены жертвы отравлений не из числа политиков. Ранее болгарский журналист Христо Грозев стал одним из авторов расследования о причастности ФСБ к отравлению в России Алексея Навального. Германия и Франция заявили, что политик был отравлен боевым ядом «Новичок», что затем подтвердила Организация по запрещению химического оружия. Власти России факт применения химоружия отрицают.



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