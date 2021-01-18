В ФБК сообщают, что к Алексею Навальному не пускают адвокатов

Сотрудники отдела полиции в подмосковных Химках утверждают, что политик спит, об этом написал в «Твиттере» юрист фонда Вячеслав Гимади. По его словам, ночью перед входом в УВД дежурят патрульные, несмотря на мороз почти в 25 градусов.

До этого на протяжении нескольких часов после задержания Алексея Навального в аэропорту, его семья, адвокаты и сторонники не знали точно, где он находится.

Политик накануне вечером вернулся из Германии спустя 5 месяцев после отравления в России. Самолет из Берлина, который должен был накануне вечером приземлиться во «Внуково», перенаправили в «Шереметьево».

Ранее во ФСИН заявили, что Навальный нарушил испытательный срок по делу «Ив Роше», поэтому ведомство попросит изменить ему условный срок на реальный – это три 3,5 года лишения свободы.