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04:10, 18 января 2021

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США требуют немедленного освобождения Алексея Навального

Накануне вечером с таким же призывом выступили власти ряда стран Европы, главы Евросовета и Европарламента. По информации ТАСС, задержание в России Алексея Навального обсудят сегодня в Европарламенте, а 25 января – на уровне министров иностранных дел стран ЕС. Глава МИДа Чехии заявил, что предложит обсудить вопрос об ответных санкциях против России.



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