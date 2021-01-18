Гидрометцентр предупреждает, что на Крещение температура воздуха в Москве будет на 7 градусов ниже нормы

В столице завтра днем, когда верующие по традиции окунаются в проруби, обещают минус 12-14 градусов по области до 17, следующей ночью в городе 21-23, в Подмосковье до 26 градусов мороза. При этом нынешняя ночь может стать самой холодной в Москве с начала зимы – по прогнозу мороз может быть почти до 30-градусов.