Гидрометцентр предупреждает, что на Крещение температура воздуха в Москве будет на 7 градусов ниже нормы

В столице завтра днем, когда верующие по традиции окунаются в проруби, обещают минус 12-14 градусов по области до 17, следующей ночью в городе 21-23, в Подмосковье до 26 градусов мороза. При этом нынешняя ночь может стать самой холодной в Москве с начала зимы – по прогнозу мороз может быть почти до 30-градусов.
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Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…