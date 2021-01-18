Американская организация потребовала через суд удалить мессенджер Telegram из магазина приложений компании Apple

Как пишет газета Washington Post, «Коалиция за безопасный интернет» в штате Калифорния утверждает, что администрация мессенджера не стала принимать меры в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка в преддверии беспорядков 6 января. Тогда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США. Аналогичный иск планируется подать также в адрес корпорации Google.