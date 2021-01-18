Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физлиц по налоговым нарушениям

Замглавы ведомства Елена Леоненко отметила, что СК предлагает уравнять ответственность за уклонение от уплаты налогов для граждан и компаний. В интервью газете «Известия» она сказала, что для юридических лиц нет срока давности, а для индивидуальных предпринимателей сейчас он два года.