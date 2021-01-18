Головинский суд Москвы сегодня вынесет приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Его обвиняют в поджоге офиса «Единой России», прокуратура запросила 6 лет колонии. Ранее в поддержку Мифтахова выступили более 2500 математиков из 15 стран. На днях обращение в его защиту подписали полсотни академиков РАН. Адвокат подсудимого Светлана Сидоркина ранее сообщала о пытках Мифтахова, но уголовное дело не возбудили.