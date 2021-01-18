Головинский суд Москвы сегодня вынесет приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Его обвиняют в поджоге офиса «Единой России», прокуратура запросила 6 лет колонии. Ранее в поддержку Мифтахова выступили более 2500 математиков из 15 стран. На днях обращение в его защиту подписали полсотни академиков РАН. Адвокат подсудимого Светлана Сидоркина ранее сообщала о пытках Мифтахова, но уголовное дело не возбудили.
2021-01-18T03:18:10+03:00
2021-01-18T03:18:10+03:00
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03:18, 18 января 2021
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