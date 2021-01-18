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03:12, 18 января 2021

Главы Евросовета и Европарламента, а также власти ряда стран ЕС призвали немедленно освободить Алексея Навального

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии предложили ввести против России санкции. По сведениям ТАСС, задержание в России Алексея Навального будет обсуждаться сегодня на сессии Европарламента и 25 января – на уровне министров иностранных дел стран ЕС.
Накануне вечером Алексей Навальный вернулся на родину из Германии, где лечился после отравления в России. Пассажирский самолет, который должен был приземлиться во «Внуково», направили в «Шереметьево». В аэропорту Алексей Навальный заявил, что ничего не боится и что уголовные дела против него сфабрикованы. Вскоре политика задержали. Некоторое время его семья, адвокаты и сторонники не знали точно, где он. Уже ночью в Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что Алексей Навальный находится в отделе полиции подмосковного города Химки, адвокатов к нему не пускают.
Ранее ФСИН заявила, что Навальный нарушил правила испытательного срока, и ведомство ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу «Ив Роше» на реальный – это 3,5 года лишения свободы.



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