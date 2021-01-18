Министр обороны Туниса объявил, что в ряде регионов на подавление массовых беспорядков брошена армия

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, участники столкновений с полицией строят баррикады и жгут автомобильные покрышки. Протесты продолжаются третий день подряд. Как поясняет телеканал «Евроньюс», поводом стало видео в соцсетях, на котором полицейские грубо обращаются с пастухом, чьи овцы забрели в здание местной администрации. На днях в стране был введен строгий карантин из-за пандемии. Беспорядки совпали по времени с 10-й годовщиной революции в Тунисе, когда президент Бен Али подал в отставку, а затем бежал из страны.
Самое обсуждаемое
Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…