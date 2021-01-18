Министр обороны Туниса объявил, что в ряде регионов на подавление массовых беспорядков брошена армия

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, участники столкновений с полицией строят баррикады и жгут автомобильные покрышки. Протесты продолжаются третий день подряд. Как поясняет телеканал «Евроньюс», поводом стало видео в соцсетях, на котором полицейские грубо обращаются с пастухом, чьи овцы забрели в здание местной администрации. На днях в стране был введен строгий карантин из-за пандемии. Беспорядки совпали по времени с 10-й годовщиной революции в Тунисе, когда президент Бен Али подал в отставку, а затем бежал из страны.