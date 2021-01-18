В России с этого дня больше нет ограничений по категориям граждан для желающих сделать прививку от коронавируса

Власти вновь говорят о старте массовой вакцинации. Первый раз был в декабре, когда возможность привиться получили медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями. Как передает ТАСС, вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, заявила, что до конца января в гражданский оборот поступит около 2 миллионов доз вакцины. При этом одному человеку укол препаратом делают дважды