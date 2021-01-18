Власти Франции и Австрии вслед за странами Прибалтики призвали немедленно освободить Алексея Навального

С таким же призывом выступили главы Евросовета и Европарламента. По сведениям источников ТАСС, задержание Алексея Навального будет обсуждаться сегодня на сессии Европарламента, а 25 января – на уровне министров иностранных дел стран ЕС. Накануне вечером главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении сказали о возможности введения санкций против России.

