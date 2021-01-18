Алексей Навальный находится во 2-м отделе полиции в подмосковных Химках, сообщила его адвокат Ольга Михайлова

Защитник сказала это «Русской службе «Би-би-си», написала в «Твиттере» журналистка британской медиакомпании Елизавета Фохт. Накануне вечером Алексей Навальный вернулся на родину из Германии, где лечился после отравления в России химическим оружием. Самолет с политиком должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но его посадили в аэропорту «Шереметьево». Алексей Навальный был задержан и на некоторое время оставлен в транзитной зоне. Ранее ФСИН заявила, что Навальный нарушил правила испытательного срока, и ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу «Ив Роше» на реальный – это 3,5 года лишения свободы.

