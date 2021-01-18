Американская компания Virgin Orbit совершила первый успешный пуск ракеты системы воздушного старта

Модифицированный самолет Боинг-747 на высоте 10-ти километров сбросил ракету над Тихим океаном недалеко от Калифорнии. Затем она вывела на орбиту 10 мини-спутников американских университетов и Национального аэрокосмического агентства. Компания Virgin Orbit принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону.